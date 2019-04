FCM smider igen point i overtiden mod Esbjerg

Rodolph Austin scorede til 2-2 for Esbjerg i overtiden mod FC Midtjylland, som taber to point i guldkampen.

Rodolph Austin sørgede med sen scoring for, at FC Midtjylland for anden gang i denne sæson tabte to point i Esbjerg efter at have lukket et mål ind i overtiden.

Dermed mistede FCM et vigtigt skridt i kampen om mesterskabet.

Midtjyderne er to point efter FCK, der senere søndag spiller mod OB. Esbjerg forbliver på femtepladsen i mesterskabspillet.

Det var hjemmeholdet, der startede kampen bedst og tog initiativet med bolden, dog uden at kreere de store chancer.

FCM havde svært ved at få spillet til at hænge sammen i første halvleg, og det skyldtes, at midtjydernes Jakob Poulsen ikke var med i spillet.

Det var kun på dødbolde, at gæsternes anfører var i fokus, og det var også kun der, midtjyderne viste tænder.

Ingen af holdene formåede at skabe de store chancer ud af åbent spil. Den største chance kom på et langt indkast fra FCM sent i første halvleg, da Esbjergs venstre back Jesper Lauridsen sparkede bolden op på egen overligger.

Anden halvleg startede helt anderledes end første.

Efter 47 minutter opsnappede Evander bolden midt på banen og sendte Gustav Wikheim afsted i dybden. Wikheim slog et tidlig indlæg, som midtbanespilleren Frank Onyeka flugtede ind i det lange hjørne.

Første gennemspillede angreb fra FCM - første mål. Gæsterne var nu på vinderkurs med en flyvende start på anden halvleg.

Men der gik ikke mere end et kvarter, før Esbjerg havde svaret igen. I det 62. minut slog Jesper Lauridsen et indlæg ind i feltet. Esbjergs angriber Yuri Yakovenko kom forrest i feltet og sparkede lidt heldigt bolden ind med låret.

I samme øjeblik skiftede FCM Paul Onuachu og Awer Mabil ind, gæsterne lagde tryk på, og forløsningen kom efter 71 minutter.

Midtjyderne kom igen foran, da Jakob Poulsen scorede direkte på hjørnespark til 2-1. Der var usikkerhed, om bolden var inde eller ej, men scoringen blev godkendt.

Samtidig havde Esbjerg-målmand Jeppe Højbjerg i situationen svært ved at nå frem til bolden, fordi FCM-forsvarer Kian Hansen stod foran Højbjerg og blokerede, men dommerens fløjte forblev tavs.

Onuachu og Mabil havde begge store muligheder for at lukke kampen til 3-1 for gæsterne.

I stedet dukkede Rodolph Austin op tæt under mål i det 93. minut, og udnyttede en stor fejl af målmand Jesper Hansen, så det endte med pointdeling.