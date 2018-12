FCM slår OB og tager igen førstepladsen i Superligaen

Der var inviteret til topbrag i 19. spillerunde, da FC Midtjylland tog imod OB i Superligaen fredag.

Her endte et kynisk hjemmehold med at tage de tre point.

To mål i første halvleg og en tredje scoring i slutminutterne blev udbyttet for FCM, som besejrede OB 3-0.

Dermed overtog midtjyderne førstepladsen i ligaen fra FC København, men de to klubber har begge 41 point, og FCK har spillet en kamp færre.

Med nederlaget blev OB tredjepladsen inden weekendens resterende kampe.

Kampen blev indledt intenst og meget lige, da de to mandskaber blev fanget i den berømte kamp om midtbanen, men det ændrede sig efter 25 minutter.

Her bragte FCM sig foran 1-0, da et frispark blev headet videre til midterforsvareren Alexander Scholz, som headede bolden over OB-keeper Sten Grytebust.

Kort før pausen blev det så 2-0 til hjemmeholdet.

Brasilianske Evander så muligheden for et skud, men gæsternes målmand reagerede prompte på forsøget fra midtbanespilleren.

Den costaricanske angriber Mayron George blev i den efterfølgende situation nedlagt i feltet, og dommeren dømte straffe.

FCM-anfører Jakob Poulsen sparkede herefter sikkert bolden i nettet til 2-0.

Ti minutter inde i anden halvleg fik gæsterne et straffespark, da en FCM-forsvarsspiller havde hånden på bolden.

På det efterfølgende straffe reddede FCM-keeper Jesper Hansen flot skuddet fra angriberen Nicklas Helenius.

Herefter pressede OB forsvarslinjen frem i et forsøg på at skabe chancerne for at komme tilbage i opgøret, men FCM stod stærkt i defensiven.

Til sidst i opgøret lukkede og slukkede FCM kampen med scoringen til 3-0, da den svenske back Joel Andersson bankede bolden i nettaget.

Kort efter blev FCM's forsvarsspiller Rasmus Nicolaisen sendt tidligt i bad, da han modtog sit andet gule kort og dermed en udvisning.