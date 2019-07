FCM skal til Skotland eller Luxembourg i EL-jagt

FC Midtjylland får skotsk eller luxembourgsk modstand, når holdet træder ind i tredje runde af Europa League-kvalifikationen.

Det står klart efter en lodtrækning i Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) hovedkvarter i schweiziske Nyon mandag. Her blev det bestemt, at FCM skal møde vinderen af to opgør mellem Rangers, der har Liverpool-legenden Steven Gerrard som manager, og Progres Niederkorn.

Ved samme lodtrækning blev det også klarlagt, hvem Esbjerg og Brøndby skal møde i tredje kvalifikationsrunde, hvis de danske klubber slår henholdsvis hviderussiske Shakhtyor Soligorsk og polske Lechia Gdansk.

Vestjyderne kan få enten italiensk eller ungarsk modstand i form af Torino eller Debrecen, mens Brøndby potentielt skal op imod portugisiske Braga.

Den tidligere FC Midtjylland-cheftræner Jess Thorup og Gent var også en del af mandagens lodtrækning.

Belgierne, der er med i Europa League-kvalifikationen, fordi ligarivalerne fra Mechelen er blevet udelukket af Uefa på grund af en sag om matchfixing, skal i første omgang møde rumænske Viitorul. Lykkes det at besejre dem, venter cypriotiske Larnaca eller bulgarske Levski Sofia for Thorup og co.

Danskerklubben Malmö FF skal møde hollandske Utrecht, der har David Jensen og Simon Makienok på lønningslisten, eller Zrinskij fra Bosnien-Hercegovina, hvis svenskerne besejrer slovenske Domzale.

De første kampe i tredje kvalifikationsrunde bliver spillet 8. august med returkampe 15. august.

Inden da skal både Esbjerg og Brøndby som sagt i aktion i anden kvalifikationsrunde. De danske hold spiller første kamp mod deres respektive modstandere på torsdag med returkamp 1. august.