FCM sælger Kian Hansen til FC Nordsjælland

Kian Hansen er fortid i FC Midtjylland.

Superligaklubben har solgt forsvarsspilleren til ligarivalerne fra FC Nordsjælland. Det skriver både FCM og FCN på deres hjemmeside.

Kian Hansen skifter med øjeblikkelig virkning.

- Der er ingen tvivl om Kian Hansens niveau på en fodboldbane, siger cheftræner i FCN Flemming Pedersen til klubbens hjemmeside.

- Hans stabilitet, erfaring, lederegenskaber og fighterevne er bevist over mange sæsoner, og det er bestemt brugbare kvaliteter for så ung, talentfuld og lærevillig en trup som vores.

- Kian har alle forudsætninger for at passe perfekt ind i vores miljø qua hans nysgerrighed for spillet og måden, vi arbejder på.

I januar forlængede Kian Hansen ellers sin kontrakt med den midtjyske klub, så den løb til udgangen af 2021.

Han har spillet 161 kampe for klubben og været med til at vinde mesterskabet og pokalmesterskabet med FCM.

- Jeg er evigt taknemmelig for, at FC Midtjylland hentede mig hjem i 2015. Dermed fik jeg chancen for at spille med i toppen af dansk fodbold, og det har jeg nydt.

- Vi har oplevet store ting sammen, og jeg har kun godt at sige om FC Midtjylland, siger Kian Hansen til FCM's hjemmeside.

- Muligheden i FC Nordsjælland harmonerer godt med de ønsker, vi har som familie, og jeg vil gerne takke FC Midtjylland for alt, siger han.

Ingen af klubberne skriver, hvad FCN har måttet slippe for at få den erfarne forsvarspiller til klubben, men ifølge sportschef i FCM Svend Graversen har det også været et ønske fra Kian Hansen selv at skifte.

- Vi har fået den rette pris for Kian, og derfor besluttede vi os for at imødekomme en loyal FCM-spillers ønske om et skifte, siger Graversen til hjemmesiden.

Kian Hansen fik sit gennembrud for Esbjerg, og efter klubbens succesfulde europæiske kampagne i efteråret 2013 blev han solgt til franske Nantes, men blev samtidig udlejet til Esbjerg i halvt år.

Siden spillede han et år i den franske klub, inden han vendte tilbage til Superligaen, da FC Midtjylland købte ham i sommeren 2015.

Han har tidligere spillet to A-landskampe for Danmark. Det var i testkampe mod Rumænien og Frankrig i 2014 og 2015.

Søndag aften mødes FCM og FCN i Herning i superligaens anden runde.