FCM-matchvinder efter rødt kort: Forkert beslutning

Paul Onuachu mente efter sejren på 2-1 over AGF ikke, at han skulle have været vist ud.

FC Midtjylland lykkedes søndag eftermiddag med at trække sig sejrrigt ud af en højdramatisk kamp mod AGF. Gæsterne vandt med 2-1.

Paul Onuachu fik efter 67 minutter et tidligt bad, da dommeren viste ham det andet gule kort.

Som om det ene røde kort ikke var nok, blev både FCM's Marc Dal Hende og AGF's Casper Højer Nielsen vist ud efter henholdsvis 77 og 93 minutter.

Den høje nigerianske angriber var efter kampen uenig i dommerens beslutning om det røde kort til ham selv.

- Hvis du spørger mig, var det en forkert beslutning at give mig det røde kort, men det er dommeren, der træffer beslutningen, siger Paul Onuachu.

Særligt det andet gule kort var forkert, mener Paul Onuachu.

- Ved det første gule kort gik jeg kun efter bolden, men jeg ramte ham muligvis en smule. Det andet gule kort er jeg mere uenig i. Det synes jeg var forkert.

Paul Onuachu mødte opbakning hos holdkammeraten Jakob Poulsen, som mente, at dommerlinjen generelt var for hård.

- Udvisningerne var bestemt for hårde. Enkeltvis kan de måske forsvares, men dommeren burde også kigge på, at de to spillere havde lavet to frispark tilsammen, siger Jakob Poulsen med henvisning til sine holdkammerater.

Også udvisningen til AGF's Casper Højer i tillægstiden erklærede den midtjyske kaptajn sig uenig i.

- Jeg synes også, at det røde kort til Casper Højer var til den hårde side. Han lavede ikke meget mere end to frispark i kampen. Jeg synes godt, at man kunne have valgt en mindre hård linje.

Jakob Poulsen mener generelt, at dommerne bør tillade mere, hvis en spiller allerede har ét gult kort.

- Der skal være lidt længere snor, når det er en spillers andet gule kort.

FCM møder i næste runde FC Nordsjælland på hjemmebane.