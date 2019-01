FCM køber 19-årig brasilianer for tocifret millionbeløb

Den brasilianske fodboldklub EC Bahia meddeler på klubbens hjemmeside, at man har solgt den 19-årige offensivspiller Júnior Brumado til de danske mestre FC Midtjylland for omkring 16 millioner danske kroner.

FC Midtjylland har endnu ikke bekræftet handlen.

Ud over at modtage 16 millioner for at slippe spilleren har Bahia også sikret sig en videresalgsklausul på 15 procent, står der i meddelelsen.

Júnior Brumado, der bliver 20 år til maj, har været i periferien af Brasiliens U20-landshold, men har endnu ikke fået sin debut for holdet.

I Bahia har han ifølge klubben spillet 36 kampe, hvor det er blevet til fem mål.

Der har været tale om, at FCM meget vel kunne sælge angriber Paul Onuachu i dette transfervindue, og med indkøbet af Brumado vil det rygte formentlig tage til.

FCM hentede i sommer en anden brasilianer til klubben i skikkelse af Evander.

De danske mestre overvintrer på Superligaens andenplads med tre point op til førerholdet FC København.