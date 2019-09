FCM hiver Marcondes tilbage til Danmark på lejeaftale

Superligaens førerhold, FC Midtjylland, styrker truppen til kampen om det danske mesterskab.

Mandag skriver klubben i en pressemeddelelse, at Emiliano Marcondes er blevet lejet i Brentford frem til udgangen af 2019.

- Jeg ser frem til at hjælpe FCM, og jeg glæder mig til nye, spændende udfordringer, siger Marcondes i pressemeddelelsen.

Den 24-årige offensivspiller har siden januar sidste år repræsenteret Brentford, der spiller i den næstbedste engelske række, Championship.

På daværende tidspunkt skiftede han fra FC Nordsjælland som en af de helt store superligaprofiler, og han toppede også topscorerlisten ved sit vinterskifte.

- Vi glæder os helt vildt til samarbejdet med Emiliano, siger FCM-sportschef Svend Graversen i pressemeddelelsen.

- Han er en spiller fra øverste hylde, han kan dække alle de offensive pladser, og vi er overbeviste om, at han får stor indflydelse på vores hold i Superligaen.

Marcondes har i det engelske slet ikke fundet samme målfarlighed som i Superligaen. Han har således efter 31 kampe for Brentford stadig sin første scoring til gode.

Danske Thomas Frank, der er cheftræner i Brentford, kalder Marcondes' 18 måneder i klubben for "uheldige" på grund af to alvorlige skader.

- Det har været meget svært for ham at finde sin rytme og nå sit topniveau. Dette skifte er godt for ham i forhold til at få rytmen og selvtilliden tilbage, siger Frank på Brentfords hjemmeside.

Midtjylland og Brentford er begge ejet af den britiske rigmand Matthew Benham.