FCM-forsvarer ringede til FCK-helt for at lukke konflikt

Erik Sviatchenko og Robert Skov har været i telefonisk kontakt, efter at de var oppe at toppes i pokalkamp.

For tre uger siden faldt der nogle hårde ord mellem FC Midtjyllands Erik Sviatchenko og Robert Skov fra FC København.

Efter en midtjysk sejr i en pokalkamp i Herning mente Sviatchenko, at FCK-spilleren manglede respekt, efter at de to spillere havde haft en hidsig ordveksling på fodboldbanen.

Sviatchenko erkendte senere, at han havde overreageret, og han fortæller nu, at han tog kontakt til Skov.

- Jeg ringede til ham, og den er helt clearet nu. Jeg spurgte, om vi skulle stoppe den. Den er lukket nu, siger Erik Sviatchenko.

De to spillere kom søndag i fokus igen, da FCK i Parken slog FCM med 2-1 i Superligaen.

Her bragte Robert Skov hjemmeholdet i front med 1-0, efter at Sviatchenko havde begået straffespark på FCK-profilen.

- Det er lidt ironisk, at det lige var ham, men sådan er det, siger Sviatchenko, der ikke var helt tilfreds med sin egen ageren omkring straffesparket.

Robert Skov fik klemt sig ind foran FCM-forsvareren, der lidt klodset nedlagde FCK-spilleren.

Når Sviatchenko i dag ser tilbage på sit udfald mod Skov, så er han overrasket over sig selv.

- Som menneske tager man nogle beslutninger. Jeg er 27 år gammel og burde have lært det, men så en gang imellem overrasker man sig selv, og det gjorde jeg i den situation, siger Sviatchenko.

Robert Skov vil helst ikke rippe for meget op i episoden for en måned siden.

- For mig er han en spiller som alle andre. Det handlede bare om at komme ind foran ham og være aggressiv og få et straffespark, siger Robert Skov.

- Episoden for nogle uger siden er clearet, og der er ikke mere i det for mit vedkommende. Vi er voksne mennesker, og nogle gange kan man begå en fejl. Det skal jeg være den første til at indrømme, siger FCK-spilleren.

FCK topper Superligaen med 38 point foran FCM med 35 efter 17 spillerunder. Nærmeste forfølger er Esbjerg med 26 point.