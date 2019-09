FC Midtjylland overhalede søndag FC København og tog førstepladsen i 3F Superligaen, efter at holdet slog Brøndby 1-0 i Herning.

FCK-manager Ståle Solbakken udtalte efter nederlaget, at han frygter kapløbet om førstepladsen med FCM.

FCK skal nemlig spille europæiske kampe i midtugen i den nærmeste fremtid, og så døjer holdet med skader til vigtige spillere som angriberne Jonas Wind og Dame N'Doye.

FCM-anfører Erik Sviatchenko mener dog ikke nødvendigvis, at FCM kan udnytte skaderne hos københavnerne.

FCM har blandt andre solgt angriberen Paul Onuachu og kantspilleren Gustav Wikheim, og derfor er holdet i en omstillingsfase.

- At FCK har skader på vigtige positioner, er til vores fordel, men vi har også mistet mange dygtige spillere, som gør, at vi også står i en overgangsfase, siger Sviatchenko.

Derudover er FCK's trup så bred, at Sviatchenko mener, at skaderne til vigtige spillere ikke vil være lige så hårdt et slag for mesterholdet.

- Hvis man bare ser på dem, FCK har på bænken, kunne de udgøre et superligahold, så FCK kommer til at skrabe mange point sammen, siger FCM-anføreren.

Han fortæller, at det vigtige for FCM ikke er FCK, men truppens tankegang.

- Da Glen Riddersholm var chef, sagde han altid, at vi ikke skal forsvare, men jagte og ikke undgå, men opnå. Det er den tankegang, vi skal have nu, siger Sviatchenko.

FC Midtjylland-træner Brian Priske vil også hellere fokusere på sit eget hold end på FCK.

Han fortæller dog, at han mener, at FCM er godt rustet til kampen om førstepladsen.

- Jeg synes, vi står godt i kapløbet med FCK, men vi kigger på os selv og de præstationer, vi skal lægge for dagen, siger han.

Priske glæder sig over holdets placering efter sejren over Brøndby.

- Det kan ske, at vi lige kigger på stillingen en ekstra gang, inden vi lægger hovedet på puden, men mesterskabet bliver først afgjort efter 36 runder, siger træneren.