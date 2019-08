FCM-anfører føler sig som skurk trods sen udligning

FC Midtjyllands anfører, Erik Sviatchenko, begik et straffespark sent i kampen mod Hobro, som Pål Kirkevold scorede på.

I det 90. minut udlignede Sviatchenko selv til 1-1, men efter kampen ser han stadig sig selv mere som skurk end helt.

- Jeg ser mig som skurk. Straffesparket skal ikke laves, og så skulle mit mål have været sejrsmålet, siger Erik Sviatchenko.

Han fortæller, at han skulle være blevet stående på benene i stedet for at kaste sig ned for at blokere Hobro-backen Mathias Haarups indlæg.

- Jeg følte, han var på vej til at sparke med venstrebenet. Han fik skudt, lige før jeg blokerede den, og så ramte jeg hans fødder. Det skal jo ikke ske.

- Jeg prøvede at redde situationen, men jeg skulle være blevet stående på benene, siger FC Midtjylland-anføreren.

Ud over sin egen fejl er Erik Sviatchenko utilfreds med FC Midtjyllands præstation, fortæller han.

- Jeg tager alt på min kappe, men vi skal blive bedre som hold. Det må ikke stå og falde med, at én situation bliver afgørende. Vi skal score før, siger han.

FC Midtjyllands cheftræner, Kenneth Andersen, er enig med Sviatchenko i, at straffesparket ikke skulle være begået.

- Det er en dum beslutning at begå straffesparket, og det ved Erik også selv, siger han.

Ligesom anføreren mener Kenneth Andersen, at FC Midtjylland ikke spillede godt nok mod Hobro.

- I en kamp på hjemmebane mod Hobro skal vi præstere bedre, hvis vi skal have tre point, siger han.

- Vi har haft udfordringer med at skabe chancer i de seneste kampe, og det havde vi også i dag, siger Kenneth Andersen.