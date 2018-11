FCK's EL-drøm lever trods nederlag ude mod Zenit

Trods et 0-1-nederlag ude mod Zenit kan FC København stadig gå videre fra gruppespillet i Europa League.

Det var konklusionen, da FCK tabte opgøret i gruppe C på Sankt Petersborg Stadion i Rusland torsdag.

Mens Zenit gik videre fra gruppen med sejren, så er vejen mod 16.-delsfinalerne ikke helt simpel for FCK.

Kravet er en sejr hjemme mod Bordeaux i sidste runde, mens Slavia Prag skal tabe til netop Zenit, fordi Slavia med uafgjort vil være bedre end FCK indbyrdes.

Torsdag tabte Slavia Prag ude med 0-2 til Bordeaux i et opgør, hvor både Andreas Cornelius og Lukas Lerager var med i startopstillingen.

Det var topholdet i den russiske liga, der tog imod, og en sejr eller 0-0 ville sende russerne videre fra gruppen.

Profilen Viktor Fischer var ude med en skade, mens backen Nicolai Boilesen sad på bænken efter en periode ude med en skade.

19-årige Carlo Holse var med fra start hos københavnerne i Sankt Petersborg, hvor stadionet var overdækket med tag, og temperaturen inde på grønsværen derfor var fin og forårsagtig.

Første halvleg endte uden scoringer, men det var ved at gå galt for FCK i sidste minut af halvlegen, hvor et stærkt indgreb af Pierre Bengtsson forhindrede en stor chance til Zenit.

Hjemmeholdet virkede tilfreds med resultatet, som ville være nok til videre avancement.

FCK havde mest boldbesiddelse i de første 45 minutter, men spillet forblev midt på banen, og der var ingen afslutninger inden for målrammen fra holdene.

Kort inde i anden halvleg måtte Denis Vavro lade sig udskifte. Det lignede en rygskade til slovakken, som blev erstattet af Sotiris Papagiannopoulos i forsvaret.

Dame N'Doye forsøgte sig med en dårlig afslutning i indledningen, hvor Zenit pressede mere på.

Efter en lille time gik det galt efter et boldtab. Zenit fik lov at køre bolden rundt, og den endte hos Róbert Mak, der afsluttede.

Bolden ramte Andreas Bjelland og strøg i mål til 1-0 til Zenit, uden at keeper Stephan Andersen kunne gøre noget.

Kort efter blev Holse afløst af Rasmus Falk.

FCK forsøgte at skabe noget offensivt, og i en situation blev N'Doye underløbet.

Det hele kastede dog ingen oplagte scoringsmuligheder af sig, og Robert Skov blev erstattet af Jonas Wind med 12 minutter igen.

FCK etablerede et pres og kom til muligheder i slutfasen, men det lykkedes ikke at udligne.