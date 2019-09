FCK udfordrer mastodonter med forslag om CL-model

Den fremtidige model for de europæiske klubturneringer - særligt Champions League - er på dagsordenen i disse dage i Geneve. Her er sammenslutningen af europæiske klubber, ECA, samlet.

Juventus-præsident Andrea Agnelli, der også er formand for ECA, står i spidsen for et forslag, der favoriserer de største klubber. Det sker ved at gøre dem til faste deltagere i Champions League uanset præstationen i den hjemlige liga.

Modellen gør det umådelig svært for klubber i mellemstore og mindre ligaer at bane sig vej til den lukrative turnering, og det har fået FC København til at reagere med et modforslag.

Ifølge FCK's udspil skal man kvalificere sig gennem resultaterne i den nationale liga. Samtidig skal den enkelte klubs europæiske resultater gennem ti år tælle med.

Med det system ville FCK være gået direkte til playoffrunden om en plads i Champions League-gruppespillet i denne sæson. Klubben har i en årrække nærmest har været fast inventar i et af de europæiske gruppespil.

Det skriver Ekstra Bladet, der var til stede ved generalforsamlingen i den schweiziske by mandag.

Ifølge avisen mødte FCK's udspil general opbakning, og Daniel Rommedahl, der er chef for klubbens internationale arbejde, var tilfreds med forløbet.

Han fornemmede, at man har meget tilfælles med klubberne i Holland, Belgien, Østrig og Tjekkiet, siger han til Ekstra Bladet.

- Det, jeg hører fra mine kolleger, harmonerer meget godt med det, vi selv har været ude at sige. Vi skal beskytte vores nationale ligaer. Men selvfølgelig vil vi også gerne spille mere i Europa og tjene flere penge, men der skal være balance mellem os og de store klubber.

- Jeg tror, at flere og flere vil nå frem til, at vores forslag skal være en del af den fremtidige debat, siger Daniel Rommedahl, der tirsdag blev valgt ind i ECA's bestyrelse.

Ifølge AP lægger FCK's model op til, at 20 af de største klubber går direkte i Champions Leagues gruppespil, mens der stadig skal være 12 pladser på spil i kvalifikationen.

Agnellis forslag favoriserer de største klubber endnu mere. Det lægger op til op- og nedrykning mellem Champions League og Europa League, og at 24 klubber fortsætter i Champions League i den efterfølgende sæson.

Ifølge Ekstra Bladet vil der således blot være fire pladser at spille om for mesterholdene fra de mindre nationer, og forslaget mødte ifølge avisen så stor modstand, at projektet ligner en død sild.

Den nuværende model for de europæiske turneringer kører frem til 2024.