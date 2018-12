FCK-træner garanterer profil bliver historisk

FCK-træner Ståle Solbakken garanterer, at kantspiller Robert Skovs præstationer i efteråret bliver historiske.

FC Københavns 22-årige kantspiller Robert Skov leverede igen en fornem præstation, da FCK søndag slog Sønderjyske med 3-0 på udebane.

Robert Skov scorede nemlig alle kampens tre mål, hvilket bringer ham op på imponerende 18 mål i efterårssæsonen.

Målene konsoliderer samtidig Skovs position som Superligaens topscorer, og FCK-træner Ståle Solbakken er naturligvis meget imponeret.

- Robert Skovs præstationer i efteråret kommer til at gå over historien i Danmark.

- Jeg garanterer, at vi aldrig igen ser en midtbanespiller, der formår at score 18 mål i Superligaen på kun en halvsæson.

Det er ikke kun Robert Skovs mange mål, der imponerer Ståle Solbakken.

- Udover at han laver mange mål, er Robert Skov en spiller, der løber med hjem og forsvarer.

- Han er en hårdtarbejdende, disciplineret og en loyal spiller, roser Solbakken.

Den unge FCK-spiller er selv overvældet over sit yderst imponerende efterår.

- For at sige det mildt, havde jeg aldrig forstillet mig, at jeg skulle lave 18 mål på en enkelt halvsæson i Superligaen.

- Det er både vildt og specielt for mig, siger en glad Robert Skov.

Derudover beretter Robert Skov om, at han trives rigtigt godt i den københavnske hovedstadsklub.

- Jeg har det helt fantastisk i FCK. Både på og uden for banen har jeg det rigtig godt.

- Det har stor værdi for mig, at jeg er glad der, hvor jeg er. Jeg sætter derfor stor pris på at være i klubben, siger FCK-profilen.

FC København overvintrer på Superligaens førsteplads med imponerende 47 point i 20 kampe.