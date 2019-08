FCK trækker danskerklubber i Europa League-gruppespil

De danske mestre fra FC København kan se frem til to danskermøder i det kommende Europa League-gruppespil.

Ved fredagens lodtrækning til Europa League endte FCK i gruppe med Dynamo Kiev (Ukraine), Malmö FF (Sverige) og FC Lugano (Schweiz).

Den tidligere FC Midtjylland-spiller Mikkel Duelund slår til dagligt sine folder i Dynamo Kiev, mens Malmö har hele fire danskere i truppen.

Det er Jonas Knudsen, Søren Rieks, Anders Christiansen og Lasse Nielsen.

Gruppespillet indledes 19. september, men rækkefølgen på kampene er endnu ukendt.

FCK er det eneste mesterhold i gruppen, hvor Dynamo Kiev kom fra øverste seedningslag. Danskerne var i andet seedningslag, Malmö i tredje og Lugano i sidste lag.

Lugano sluttede som nummer tre i den schweiziske liga i sidste sæson, men har fået en sløj start i denne sæson med blot en enkelt sejr efter fem kampe.

Dynamo Kiev blev nummer to i Ukraine i sidste sæson og har indledt indeværende sæson med syv point i fire kampe.

I Allsvenskan er man allerede 21 runder inde i sæsonen, der følger kalenderåret. Malmö er nummer fire i rækken med seks point op til førerholdet.

Ståle Solbakkens mesterhold missede kvalifikationen til Champions League, men formåede med en samlet sejr på 3-2 over to kampe mod lettiske Riga FC at booke en plads i Europa League.