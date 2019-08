Drømmen om et nyt Champions League-eventyr er slut for FC København i denne omgang.

Det danske mesterhold tabte tirsdag aften et forlænget drama til Røde Stjerne fra Beograd i tredje runde af kvalifikationen til den prestigefyldte turnering.

Efter 1-1 i Serbien og 1-1 efter 120 minutters fodbold i Parken blev opgøret afgjort i straffesparkskonkurrence.

Efter en lang række fejlskud blev Jonas Winds afbrænder afgørende, og serberne kunne juble over avancement efter i alt 22 straffespark.

Helt slut er det europæiske efterår dog endnu ikke for FCK. På papiret er der stadig en god chance for at nå gruppespillet i Europa League, da det danske mesterhold nu skal ud i to dueller mod enten HJK Helsinki fra Finland eller FC Riga fra Letland. Deres indbyrdes opgør afgøres torsdag.

Med kampens betydning in mente havde FCK-manager Ståle Solbakken på forhånd beskrevet tirsdagens kamp som sæsonens vigtigste.

Det var til at se på lægterne, hvor 29.872 tilskuere var mødt op for at overvære det dansk-serbiske mestermøde.

Med 1-1 i bagagen kunne FC København nøjes med 0-0 på eget græs, mens Røde Stjerne i første omgang skulle jagte en scoring.

Den kom i det 17. spilleminut, efter at FCK havde været mest på bolden uden for alvor at blive farlig.

Den tidligere Chelsea-spiller Marko Marin leverede et snedigt indlæg, der krævede en lang tå fra en helt fri Richmond Boakye, for at bolden kunne trille i nettet til 1-0.

En streg i regningen for FCK, der havde svært ved at finde huller i den serbiske mur. Lige indtil værterne kort før pausen fastholdt et angreb, som endte hos N'Doye.

Han fik bolden i hovedhøjde ved bageste stolpe, hvor den rutinerede angriber overmandede sin modstander og pandede FCK på 1-1.

Samme opskrift var tæt på at give pote igen fem minutter inde i anden halvleg, hvor senegaleseren igen nåede højest, men denne gang gik bolden forbi det serbiske bur.

Arbejdsbetingelserne blev væsentligt bedre for FCK kort efter, da Røde Stjernes Nemanja Milunovic fik sit andet gule kort for at bruge albuen i en luftduel.

FCK pressede på uden at kaste alt frem, og Røde Stjerne var meget af tiden parkeret på egen banehalvdel.

Med små 20 minutter igen havnede bolden efter et par flade pasninger hos Viktor Fischer, der sparkede fladt forbi til stor frustration for Solbakken.

Med 11 mod 10 lykkedes det dog ikke FCK at score, og kampen skulle ud i forlænget spilletid.

Her var Røde Stjerne under belejring, men hver gang fik gæsterne kæmpet sig ud af problemerne. Og det blev lidt nemmere for gæsterne, da indskiftede Pep Biel fik sit andet gule kort for at stoppe en kontra.

Kampen endte i en maraton-straffesparkskonkurrence, hvor begge hold skiftedes til at brænde. Til gengæld scorede begge holds målmænd, og med det 22. spark blev Winds afbrænder sidste spark.