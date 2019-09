Nicklas Bendtner var i mange år det ubestridte førstevalg på landsholdet. Det er blevet til 81 landskampe for Danmark og 30 scoringer, siden debuten i 2006 i en vendskabskamp mod Polen. Bendtner er i dag 31 år og ikke længere en del af landsholdet efter en svær tid i norske Rosenborg. Nu får han de næste fire måneder mulighed for at sparke karrieren tilbage på rette spor i FC København (arkivfoto).