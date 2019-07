FCK slår walisere igen og avancerer i CL-kvalifikation

FC København tog onsdag første skridt på vej mod Champions League-gruppespillet.

Her blev The New Saints fra Wales slået med 1-0 i Parken af københavnerne og sendt ud i anden kvalifikationsrunde.

FCK går videre med en samlet sejr på 3-0, efter at den første kamp endte med en dansk sejr på 2-0.

I tredje og næstsidste kvalifikationsrunde skal FCK møde serbiske Røde Stjerne, der tidligere onsdag sendte HJK Helsinki ud.

FCK kan se frem til at spille i lidt af en heksekedel, når turen går til Beograd. Serberne er således kendt for at have en meget passioneret gruppe af fans, der ofte forstår at skabe ophedet stemning på tilskuerpladserne.

Det første opgør mod Røde Stjerne bliver spillet næste tirsdag i Beograd med returkamp 13. august.

FC København var fra starten af onsdagens kamp i kontrol uden dog at være decideret dominerende. Hovedstadsklubben var klart mest på bolden, men var kun i momenter tæt på at bringe sig foran.

Pieros Sotiriou havde første halvlegs to største chancer.

I første omgang endte cypriotens skud med at gå forbi mål. Kort efter var angriberen alene med walisernes målmand, men Paul Harrison i kassen fik pareret Sotirious tamme, flade afslutning.

The New Saints' bedste mulighed kom, da Ryan Brobbel efter cirka en halv times spil sendte et drøn af et langskud afsted, der sneg sig lige over mål.

Det hele endte med, at første halvleg endte uden scoringer.

Der gik kun lidt mere end fem minutter af anden halvleg, før FCK fik prikket hul på målbylden med en perle af et langskudsmål af Carlos Zeca.

Scoringen lukkede mere eller mindre opgøret, da waliserne nu skulle lave tre mål for at gå videre.

Det blev i anden halvleg tydeligt, at der var klasseforskel på de to hold. Selv om FCK trods flere chancer ikke fik scoret yderligere, behøvede Ståle Solbakkens tropper ikke anstrenge sig for at afholde The New Saints fra at indlede et comeback.

Tidligere onsdag avancerede Mike Jensen og Rosenborg også til Champions League-kvalifikationens tredje runde. De forsvarende norske mestre var oppe mod Bate Borisov, der i den første kamp i Hviderusland vandt 2-1.

Rosenborg kom dog tilbage onsdag og vandt 2-0, hvilket gav nordmændene en samlet sejr på 3-2.

Mike Jensen og co. skal i næste runde møde slovenske Maribor. De gik onsdag videre på dramatisk vis mod svenske AIK.

Den første kamp endte med en slovensk sejr på 2-1. Onsdagens returkamp i Stockholm endte med samme cifre, men med omvendte fortegn, og så skulle der forlænget spilletid til for at finde en vinder.

Her kom AIK hurtigt foran 3-1 og var på vej mod avancement, inden Maribor med en reducering i det 117. minut stjal billetten til tredje kvalifikationsrunde.