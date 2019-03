FCK overvinder chokstart og slår Hobro

FCK fastholder Superligaens førsteplads med en 3-1-sejr over Hobro, der ender næstsidst i grundspillet.

FC København går ind til Superligaens mesterskabsslutspil på førstepladsen, efter holdet søndag vandt med 3-1 på hjemmebane over Hobro.

Sejren betyder, at holdet har et point ned til FC Midtjylland på andenpladsen inden de sidste ti kampe, der skal afgøre guldduellen.

For Hobros vedkommende betyder nederlaget i Telia Parken, at holdet slutter næstsidst i grundspillet, da det samtidig ikke lykkedes Vejle at få point i Esbjerg.

Dermed undgik nordjyderne med nød og næppe sidstepladsen, som havde sat holdet i en svær situation i overlevelseskampen.

Hobro fik ellers en drømmestart på kampen, da Edgar Babayan i det fjerde minut bragte udeholdet i front efter et hurtigt kontrastød.

Føringen holdt dog blot til det 12. minut, hvor Robert Skov udlignede til 1-1 med et flot frisparksmål.

FCK dominerede kampen, men det var småt med de helt store chancer. Efter 56 minutters spil fik Dame N'Doye dog hamret et indlæg i mål til 2-1, og herfra begyndte københavnerne at skabe mere.

Fem minutter før tid skulle det også blive 3-1, da den indskiftede Jonas Wind fik sendt bolden i mål.

FC København indleder dermed mesterskabsslutspillet på Superligaens førsteplads, mens Hobro skal kæmpe hårdt for overlevelse.