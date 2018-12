FCK og FCM slutter året med gyldent forspring

Robert Skov skiftede til FC København fra Silkeborg for et år siden. I sit første halvår i hovedstaden blev det blot til et enkelt mål i Superligaen, men efter sommerpausen er den 22-årige midtjyde nærmest gået målamok. Det er blevet til 18 mål i 20 ligakampe og en suveræn plads øverst på topscorerlisten. Søndag rundede Skov 2018 af med et hattrick i en 3-0-sejr i Haderslev over Sønderjyske.