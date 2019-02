FCK nedtoner straffesparkstumult efter storsejr

Et straffespark ved 5-1 i overtiden gav ballade blandt de villige FCK-skytter, men træneren nedtoner balladen.

I Paris Saint-Germain skabte uenighed om, hvem der skulle sparke straffespark enorm ballade mellem stjernerne Neymar og Edinson Cavani.

Søndag oplevede FC København et lignende problem, da Pieros Sotiriou ikke ville aflevere bolden til holdets skytte Robert Skov i overtiden af kampen mod OB ved stillingen 5-1.

Andreas Bjelland og et par andre spillere måtte nærmest flå bolden fra Sotiriou og give den til Skov, mens en frustreret cypriot skubbede til holdkammeraterne.

Men Skov scorede sikkert sit tredje mål i kampen og efterfølgende tog cheftræner Ståle Solbakken tumulten meget roligt.

- Han ville bare gerne på tavlen, og det kunne hjælpe lidt selvtillidsmæssigt. Man kan sagtens sætte sig i hans sted, for kampen var jo afgjort. Men det er Robert, som bestemmer, og han ville jo også score sit hattrick, siger Solbakken.

- Der er ikke så meget i det, og det er ikke en stor ting for mig.

Robert Skov var på forhånd udpeget som straffesparksskytte, men FCK-træneren har lagt cypriotens udfald bag sig.

- Han arbejdede desperat for at lave mål. Så blev han revet ned i feltet i 93. minut og tænkte "giv mig den bold, så jeg kan få et mål". Mere er der ikke i det, lyder det fra Ståle Solbakken.

- Pieros sparkede tidligere alle straffesparkene og scorede, men så blev han fejlopereret. Så var Viktor (Fischer, red.) straffesparksskytte og blev skadet, og siden har Robert sparket og scoret på alle.

Selv om sejren for længst var i hus, da Pieros Sotiriou skabte lidt unødvendig ballade på FCK-holdet, så var det ikke en ligegyldig scoring, mener Solbakken.

- Robert er nok vores sikreste skytte lige nu, og i sidste ende kan målscore jo blive afgørende i forhold til FC Midtjylland, siger FCK-træneren.