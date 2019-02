FCK-manager: Diego Simeone nedlagde veto mod spillerhandel

Ifølge Ståle Solbakken var FC København tæt på at hente Diego Simeones søn, Giovanni Simeone, i 2016.

FC København kunne have fået tilgang af en spiller fra en prominent fodboldfamilie i 2016.

I et interview med Tipsbladet siger FCK-manager Ståle Solbakken, at klubben var tæt på at hente Giovanni Simeone i maj 2016.

Men angriberens far, Atlético Madrid-træner Diego Simeone, sagde angiveligt nej.

- Alt var på plads i forhold til skiftet. Så vi skulle flyve til Milano og derfra videre i lejebil til Bergamo for at møde Giovanni og hans agent til en sidste snak, siger Solbakken.

- Vi var på vej til lufthavnen, da Johan (Lange, teknisk direktør, red.) pludselig fik et telefonopkald fra (Diego, red.) Simeones sekretær.

- Han fortalte, at Simeone var helt i kulkælderen efter Champions League-finalen. Og nu havde han nedlagt veto mod sønnens skifte: "Mister Simeone has changed his mind", siger FCK-manageren.

Den dengang 20-årige argentiner spillede på daværende tidspunkt i sit hjemland.

Han valgte at tage til Genoa i stedet for FCK. Herfra gik turen til Fiorentina, hvor han har spillet 65 kampe og scoret 20 mål.