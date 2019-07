FC København har handlet hurtigt efter salget af forsvarsspilleren Denis Vavro til Serie A-klubben Lazio.

Fredag oplyser det danske mesterhold i en pressemeddelelse, at Victor Nelsson er hentet ind på en femårig kontrakt. Nelsson kommer til FCK fra FC Nordsjælland, hvor han har været anfører.

Også FC Nordsjælland bekræfter handlen på sin hjemmeside.

Ifølge FC Nordsjælland er det den største handel nogensinde mellem to danske fodboldklubber.

Den eksakte pris på Victor Nelsson er ikke oplyst. Torsdag kunne B.T. berette, at der ville ryge i omegnen af 25 millioner kroner til Farum som betaling for forsvarsspilleren, mens Ekstra Bladet har beskrevet prisen til at være tæt på 27 millioner.

Den tidligere transferrekord i en handel mellem to danske klubber tilhørte Jonas Borring, da han i 2008 skiftede fra OB til FC Midtjylland for 21 millioner kroner.

FC København har denne sommer været på rov i flere danske superligaklubber. Sten Grytebust (OB), Karlo Bartolec (FC Nordsjælland) og Jens Stage (AGF) er også skiftet til den danske mesterklub.

20-årige Nelsson har et stort potentiale, mener FCK-manager Ståle Solbakken.

- Victor er et meget stort talent og har et stort potentiale for at hæve sit niveau yderligere internationalt, siger Ståle Solbakken i meddelelsen og uddyber:

- Han har trods sin unge alder store lederegenskaber og tager gerne ansvar både i spillet og omkring kulturen i klubben. Vi ser Victor som en både duelstærk og teknisk dygtig forsvarsspiller, der er taktisk godt skolet i FC Nordsjælland, siger Ståle Solbakken.

Victor Nelsson blev i juni udtaget til det danske A-landshold til kampene mod Irland og Georgien. Han så dem begge fra bænken.

Efterfølgende var han med U21-landsholdet til EM-slutrunden, hvor han fik fuld tid i de tre gruppekampe.