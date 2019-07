FCK indleder CL-kvalifikation mod walisere

The New Saints fra Wales bliver FCK's modstander i det danske holds første CL-kvalifikationskampe.

FC Københavns vej til Champions League-gruppespillet begynder i Wales.

Tirsdag slog The New Saints nemlig KF Feronikeli fra Kosovo i den anden af to kampe om at møde de forsvarende danske mestre i Champions League-kvalifikationens anden runde.

Waliserne vandt 1-0 på udebane, og da den første kamp endte 2-2, gik The New Saints altså videre med en samlet sejr på 3-2.

Det ene mål i tirsdagens kamp blev scoret af den irske angriber Dean Ebbe i det 67. minut, da han headede et indlæg fra højre side i kassen.

Den første kamp mellem FC København og The New Saints bliver spillet næste tirsdag klokken 20 i Wales med returkamp i Parken 31. juli.

Det er tredje gang, at FCK skal møde et walisisk hold i kvalifikationen til en europæisk turnering, og københavnerne har gode erfaringer på den front.

I 2005 blev Carmarthen Town samlet slået 4-0 i kvalifikationen, til det der den gang hed Uefa Cup. Ti år senere blev Newtown i Europa League-kvalifikationen slået med samlet 5-1.

The New Saints har taget guldet i hjemlandet i de seneste otte sæsoner.

Klubben spillede for første gang europæisk fodbold i 1996/97, hvor waliserne var med i den nu hedengangne Uefa Cup Winner's Cup.

I år er 13. gang, at The New Saints skal forsøge at kvalificere sig til Champions League. Det bedste resultat kom i 2010/11-sæsonen, hvor holdet nåede til tredje runde af CL-kvalifikationen - her blev det dog til exit mod Anderlecht.

FC Midtjylland har to gange sendt The New Saints ud af Europa League-kvalifikationen. Det skete i både 2011/12 og 2018/19 i henholdsvis anden og tredje kvalifikationsrunde.