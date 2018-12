FCK går på juleferie efter historisk intenst efterår

FC København når at spille hele 36 kampe i efterårssæsonen, men alligevel føler Dame N'Doye sig frisk.

Hvis spillerne fra FC København har ømme stænger efter de sidste kampe i efterårssæsonen mod Bordeaux torsdag og Sønderjyske søndag, er det ikke underligt.

Den lange vej gennem Europa League-kvalifikationen samt kampe i Superligaen og pokalturneringen gør nemlig, at holdet vil have spillet i alt 36 kampe.

Og det er fraregnet træningskampene forud for sæsonen.

- Det er aldrig sket i FCK's historie. Det er helt vildt, siger Solbakken efter søndagens sejr over Esbjerg.

Søndag vandt FCK 3-0 over Esbjerg i sæsonens 34. opgør. I den kamp måtte forsvarsprofilen Andreas Bjelland lade sig udskifte med et lårproblem. Det er usikkert, om han bliver klar til torsdag.

Solbakken udelukkede, at det offensive es Viktor Fischer kunne blive klar til sæsonens to sidste kampe. Fischer har siddet ude i halvanden måned med en skade.

Den 33-årige senegaleser Dame N'Doye viser til gengæld ingen tegn på slitage.

Søndag var han kampens helt store spiller mod Esbjerg, da han scorede et mål og tilkæmpede sig to straffespark, som offensivkollegaen Robert Skov udnyttede.

N'Doye blev hentet hjem på en etårig kontrakt i sommer og har siden fået spilletid i 31 kampe. Det har han det helt fint med.

- Jeg har det fint. Helt fint, siger han oven på søndagens sejr.

- Jeg forsøger bare at arbejde hårdt og arbejde for holdet, lyder det fåmælt fra N'Doye.

FC København tager torsdag imod Bordeaux i Telia Parken. Københavnerne har brug for en sejr for at gøre sig forhåbninger om avancement.

Det kræver dog, at Slavia Prag samtidig taber sin hjemmekamp mod russiske Zenit.

I Superligaen ligger FCK på førstepladsen med tre point ned til FC Midtjylland, mens københavnerne er ude af pokalturneringen efter nederlag til netop FCM.