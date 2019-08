FCK er uden skadet Dame N'Doye i flere måneder

FC Københavns Dame N'Doye er ude med en skade i flere måneder. Angriberen skal opereres og kan være ude i resten af året, skriver FCK på fodboldklubbens hjemmeside.

- Det er naturligvis en uheldig nyhed for os, da han er en vigtig spiller for os. Vi må arbejde videre, og andre kommer til at løfte opgaverne for os, siger FCK-træner Ståle Solbakken til klubbens hjemmeside.

Undersøgelser af Dame N'Doye efter Champions League-kvalifikationskampen mod Røde Stjerne har vist, at en operation er uundgåelig.

- Vi gennemfører den hurtigst muligt, og med rehabilitering og genoptræning forventer vi, at han ude af kamp de kommende måneder og måske resten af efteråret, siger Morten Boesen, cheflæge i FCK.

Dame N'Doye ærgrer sig over den kommende pause fra fodbolden.

- Det er hårdt, at jeg ikke kan hjælpe holdet på banen i den kommende tid, men jeg vil bidrage det bedste, jeg kan omkring truppen og arbejde hårdt for at komme tilbage så hurtigt som muligt, siger Dame N'Doye.

FCK, som tabte samlet til Røde Stjerne, skal torsdag på hjemmebane møde Riga FC i Europa League-kvalifikationen.