FCK er ude af Europa League efter ny skuffelse

FCK lukkede Europa League-gruppen af med et smalt nederlag til Bordeaux. Dermed er FCK færdig i turneringen.

Europæisk fodbold er et overstået kapitel for FC København i denne sæson efter et nederlag på 0-1 hjemme mod Bordeaux, der havde både Andreas Cornelius og Lukas Lerager i startopstillingen.

Superligaens førerhold skulle både slå Bordeaux, mens allerede avancerede Zenit Skt. Petersborg skulle vinde ude mod Slavia Prag samtidig, men ingen af delene blev tilfældet.

Københavnerne fik på ingen måde en optimal start på kampen, da Andreas Bjelland allerede efter fem minutters spil fik en skade i låret og humpende måtte forlade banen til fordel for Sotirios Papagiannopoulos.

Indtil tillægstiden i første halvleg var det tæt på at være det mest ophidsende før pausen.

En træner eller en evigt positiv fan kunne måske fristes til at kalde de første 45 minutter før taktisk interessante, men for den almindelige tilskuer var det bare en halvleg blottet for chancer.

Bortset fra Dame N'Doyes hammer på ydersiden af stolpen i de tre minutters tillægstid var der ikke meget underholdning at komme efter.

Et blokeret skud fra formstærke Robert Skov og et par optræk til chancer, som løb ud i sandet, var, hvad det blev til mellem to hold, som havde meget fokus på stram organisation.

Der var et lille plus til FCK, som både ville og kunne mest mod et tandløst Bordeaux-mandskab, men københavnerne var ikke skarpe nok på banens sidste tredjedel.

Hvis spillerne i pausen havde fået information om stillingen i Prag, var det ikke opmuntrende, da hjemmeholdet var foran 2-0.

På banen var intet forandret i forhold til første halvleg, hvor den chancefattige forestilling fortsatte.

Franskmændene kunne forbløffende lidt, og det var FCK, som skabte, hvad der blev skabt.

Midtvejs i halvlegen fik FCK foræret en kæmpe chance af gæsternes Otavio, men Pieros Sotiriou trådte i bolden i fri position, Dame N'Doye sparkede forbi den, og til sidst blev den blokeret til hjørnespark.

Robert Skov sendte kort efter et flot langskud på indersiden af stolpen, hvorefter bolden trillede langs linjen og ud.

Heldet var ikke med FCK, og det udnyttede gæsterne til at snuppe en ufortjent føring godt et kvarter før tid.

Til gengæld var det et flot mål, hvor Jimmy Briand med hælen dirigerede bolden ind bagom støttebenet fire-fem meter fra mål.

Der faldt ikke yderligere scoringer, og de to hold kunne sige tak for kampen og følges ud af Europa League med FCK på jumbopladsen i gruppen.