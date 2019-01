Kritik af destinationen for vinterens træningslejr får FCK til at droppe træningslejre i Dubai fremover.

FC København tager senere på måneden på træningslejr i Dubai i De Forenede Arabiske Emirater.

Det er et sted, som er kendt for problemer med menneskerettigheder, og beslutningen om at pudse formen af i Dubai har skabt debat blandt FCK-fans.

Klubben har derfor besluttet, at man fremover ikke vil tage til Dubai på træningslejr, men at denne vinters tur gennemføres som planlagt.

Det skriver FCK på sin hjemmeside.

- FC Københavns sportslige ledelse med manager Ståle Solbakken i spidsen har på den baggrund valgt ikke at rejse på træningslejr til Dubai i de kommende år. Klubben er dog kontraktuelt bundet i forhold til denne vinters træningslejr, der derfor bliver gennemført.

- FCK har aldrig haft andre motiver end at træne optimalt op til forårssæsonen, men vi forstår og respekterer, at det er et stærkt ønske fra vores fans, at vi finder en anden løsning. Det har vi valgt at lytte til, skriver klubben i sin meddelelse.

FCK skal på træningslejren spille testkampe mod svenske Örebro SK, FC Astana fra Kasakhstan og New York City fra USA.