FC København er trods krisen i den hjemlige Superliga fortsat med i Europa, og torsdag kommer Atlético Madrid på besøg i Parken.

Opgøret er det første af to om at komme i ottendedelsfinalen i Europa League.

FCK-angriberen Pieros Sotiriou, som blev noteret for to mål i 5-1-sejren hjemme over Randers i lørdags, tildeler spanierne favoritværdigheden.

- Vi er ikke favoritter på forhånd, hvilket kan gøre, at vi forhåbentligt kan spille mere frit - forstået på den måde, at der ikke er så store forventninger til os som normalt.

- Men først og fremmest gælder det om at følge managerens instruktioner, som vi har arbejdet med til træning, siger Pieros Sotiriou til klubbens hjemmeside.

- Nøglen bliver at undgå at lave fejl defensivt og samtidig udnytte de få chancer, som vi forhåbentligt får tilspillet os på hjemmebane. Men vi skal spille op til vores allerbedste i begge felter.

- Det bliver anderledes end en almindelig superligakamp, for tempoet vil være højere og modstanderen selvfølgelig stærkere, forklarer angriberen.

Den cypriotiske landsholdsangriber glæder sig til FCK's hidtil største fodboldkamp i denne sæson.

- Det gælder om at få et brugbart resultat på hjemmebane og forsøge at holde spændingen intakt inden returkampen i Spanien. Og det kan publikum hjælpe os med, siger han.

Parken er udsolgt, så der forventes omkring 37.000 tilskuere.

- Jeg er spændt, for vi møder trods alt et af verdens bedste mandskaber. Alle på holdet vil spille og vise sig frem i sådan en kulisse. Det kan man godt mærke i truppen, og det er kun godt, siger Pieros Sotiriou.

FCK's kamp mod Atlético Madrid fløjtes i gang torsdag klokken 21.05.