FCK-angriber Jonas Wind er ude med langtidsskade

En skade under træningen gør angriberen Jonas Wind ukampdygtig for FC København i resten af året formentlig.

FC København-angriberen Jonas Wind er langtidsskadet og er ude i flere måneder, efter han fik et vrid ved tirsdagens træning.

Det oplyser FCK på klubbens hjemmeside.

- Vi har skannet Jonas efter hans uheld til træning, og vi har desværre konstateret en skade, der vil holde ham fra banen resten af efteråret alt afhængigt af, hvor hurtigt hans rehabilitering og genoptræning forløber, siger cheflæge Morten Boesen.

FCK er hårdt ramt af skader i angrebet, da det blot er få dage siden, at også Dame N'Doye blev meldt ude i flere måneder og måske resten af efterårssæsonen.

- Det er først og fremmest synd for Jonas, at han skal have det her afbræk, indleder træner Ståle Solbakken.

- Og så er det vel nærmest tragikomisk, at vi nu har mistet både N'Doye og Jonas med alvorlige skader på så kort tid. Der ikke er noget, vi kan gøre ved det, og vi har stadig masser af dygtige spillere, der kan løfte de opgaver, der venter os.

Ifølge Solbakken arbejder man på at hente angrebsforstærkninger, inden transfervinduet lukker.

Jonas Wind har fået en fremragende start på sæsonen med fem mål i Superligaen, og han har også gjort sig bemærket i Champions League-kvalifikationen.

- Jeg er selvfølgelig helt vildt ærgerlig over skaden, især fordi jeg var inde i en rigtig god rytme sammen med holdet.

- Der venter en masse vigtige kampe, som jeg gerne ville have hjulpet holdet i, men nu må jeg koncentrere min energi om genoptræningen og at støtte drengene så godt jeg kan, siger Jonas Wind.