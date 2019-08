FC Københavns anfører, grækeren Carlos Zeca, er sikker på, at holdkammeraten Jonas Wind nok skal komme stærkere tilbage, efter at Wind tirsdag aften indtog en skurkerolle og brændte det afgørende straffespark i dramaet mod Røde Stjerne i Champions League-kvalifikationen.

Det sagde Zeca til TV3+ i minutterne efter den afgørende misser, der sendte det danske mesterhold over i Europa Leagues playoffrunde. Zeca løb straks ned til Wind for at trøste ham.

- Jeg sagde til ham, at han gør det fantastisk. Han er 20 år, og han tog ansvaret, og det viser stor karakter.

- Jeg er stolt af ham, og det skal han også være, for han har haft en fantastisk sæson for os. I dag var en dårlig dag for ham og for os, men jeg ved, at han kommer igen, siger Carlos Zeca.

Jonas Wind havde scoret på sit første forsøg i straffesparkskonkurrencen, men da dramaet ikke blev afgjort, måtte Wind forsøge igen, da FCK skulle sparke for 11. gang.

I den bizarre straffesparkskonkurrence blev uvant mange spark sendt langt over mål, og spillernes reaktion pegede i retning af, at der var problemer med mudder og en ujævn overflade ved straffesparkspletten. Det mener Zeca også, at der var.

- Forholdene omkring straffesparkspletten var dårlige for begge hold. Vi havde chancen, men scorede ikke. Livet går videre, siger Zeca til TV3+.

Anføreren fortæller samtidig, at han er stolt af FCK-holdet.

Tirsdagens ordinære kamp endte 1-1. Dame N'Doye scorede FCK's mål.