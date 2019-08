FCK-anfører: Det går galt hvis man går efter 0-0

FC København kan nøjes med 0-0 i tirsdagens kamp i Champions League-kvalifikationen mod Røde Stjerne fra Beograd efter 1-1 i første kamp.

Forude venter dog 90 minutter plus det løse mod en flok sultne serbiske gæster. At gå målrettet efter en nulløsning i Parken er derfor en dårlig idé, mener FCK-anfører Carlos Zeca.

- For at være helt ærlig tror jeg, den er fifty-fifty. Kampen bliver svær. Vi har 1-1, og 0-0 er et godt resultat for os, men jeg ved af erfaring, at hvis et hold går efter 0-0, er der noget, der går galt, siger Zeca på pressemødet forud for kampen.

Den udlægning er Victor Nelsson enig i. Men han hæfter sig også ved, at det er serberne, som i første omgang skal jagte en scoring.

- Vi ved, at de skal score. Jeg siger ikke, at vi skal stå og forsvare i alle 93 minutter. Vi skal være kloge, ligesom vi var dernede og forhåbentlig lokke dem lidt frem på banen. Og så skal vi også score og vinde kampen, siger den tidligere FC Nordsjælland-spiller.

Københavnerne bør kigge mod anden halvleg af den første kamp mod Røde Stjerne, mener midtbanespilleren Jens Stage.

Her fik FCK udlignet sent på en "Panenka"-scoring på straffespark af Jonas Wind.

- Det var to forskellige halvlege dernede. De håber nok på en gentagelse af første halvleg, mens vi har i sinde at spille, som vi gjorde i anden halvleg. Det var en god halvleg, hvor vi dominerede dem.

- Det håber jeg, vi kan igen. Men så længe vi går videre, er det lidt lige meget, hvordan vi spiller, siger Stage.

I sidste sæson holdt FCK gæsterne fra Atalanta fra scoringer i den sidste kvalifikationskamp før Europa League. Efter 0-0 ude og hjemme lykkedes det FCK at gå videre via straffesparkskonkurrence.

Tirsdag vil en samlet sejr over Røde Stjerne sikre FC København en plads i et af de to europæiske gruppespil igen i år.

En plads i Champions League kræver en sejr over to kampe mod Røde Stjerne og dernæst Young Boys fra Schweiz.