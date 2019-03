FC Roskilde er reddet fra konkurs

FC Roskilde er blevet reddet fra en truende konkurs. Det oplyser klubbens nye ejer, Carsten Salomonsson, til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at der er fundet penge til at drive klubben videre blandt lokale virksomheder.

FC Roskilde har de seneste uger været på kanten af konkurs, da klubben har manglet 3,5 millioner for at kunne fortsætte.

Carsten Salomonsson fortæller, at det er lykkedes at hente flere penge end det nødvendige beløb.

- Jeg fester lige nu. Vi er reddet, siger Carsten Salomonsson til Ekstra Bladet.

De nye penge vil ifølge klubejeren gøre, at FC Roskilde har penge til at køre videre de næste par år.

Han har sammen med Bo Tue Knudsen, der hidtidigt har været hovedaktionær i FC Roskilde, arbejdet på at redde klubben fra konkurs.

Fredagen bød på hektisk aktivitet og møder med flere lokale virksomheder.

Omkring middagstid fortalte Carsten Salomonsson, at klubben manglede 1,6 millioner kroner for at nå i mål.

På trods af den usikkerhed, som har hængt over klubben i et stykke tid, har holdet præsteret flot i foråret indtil videre i landets næstbedste fodboldrække

Efter et nederlag til oprykningsaspiranterne fra Silkeborg i forårspremieren, spillede Roskilde 2-2 mod Fremad Amager, inden man i de to seneste runder har slået nedrykningskonkurrenterne fra Hvidovre og Thisted.

Det har givet fire points luft til nedrykningsstregen.

Søndag venter endnu et vigtigt brag i bunden, når Roskilde besøger FC Helsingør, som er placeret lige under stregen.