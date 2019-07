FC Nordsjælland sælger ombejlet stortalent til Serie A

Andreas Skov Olsen skifter til italienske Bologna. Over 20 klubber har jagtet teenageren.

Offensivspilleren Andreas Skov Olsen var en åbenbaring for superligaklubben FC Nordsjælland i sidste sæson, og hans store gennembrud har nu banet vej for et skifte til italienske Bologna.

Italienerne har således købt den 19-årig komet fri af FC Nordsjælland. Det oplyser den danske klub på sin hjemmeside, og Bologna bekræfter handlen på Twitter.

I sidste sæson scorede teenageren 22 superligamål, og han har været ombejlet fra over 20 udenlandske klubber, oplyser superligaklubben, som gerne havde beholdt ham en sæson mere.

- Vi havde meget gerne set "Andy" blive en sæson mere hos os, men vi må også erkende, at den sæson og den udvikling, han har været igennem, har gjort ham så eftertragtet, at det hurtigt blev et mindre sandsynligt scenarie.

- Som klub er vi meget tilfredse med den økonomiske anerkendelse, som Bologna giver vores akademi, trænerstab og klub, siger FCN-sportschef Jan Laursen.

Overgangssummen er ikke oplyst. Jan Laursen fortæller, at indtægterne vil blive investeret i nye faciliteter, kontraktforlængelser og muligvis nye spillere.

Andreas Skov Olsen takker FC Nordsjælland for den støtte han har fået i sin ungdomskarriere, efter at han kom til klubben som 11-årig.

Samtidig føler han sig sikker på, at han har lavet et klogt valg ved at skifte til Bologna.

- Bologna FC er min fremtid nu, og dem har jeg valgt, fordi de har fremlagt et projekt foran mig, og fordi de har fulgt mig i lang tid. De kender mig godt, og de tror på, jeg kan gøre en forskel for dem.

- Jeg kunne have valgt meget andet, men det er Bologna, der har givet mig den bedste fornemmelse og indtrykket af, at de ved, hvad de får i mig, siger Andreas Skov Olsen.

Med salget af den venstrebenede skarpretter har FC Nordsjælland solgt endnu en profil denne sommer. Tidligere er Victor Nelsson og Karlo Bartolec skiftet til FC København, mens Mads Valentin Pedersen er skiftet til bundesligaklubben Augsburg.