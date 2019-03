FC Nordsjælland-bomber vil indhente FCK-topscorer

FC Nordsjællands Andreas Skov Olsen har scoret 18 mål i Superligaen i denne sæson.

Det rækker til en andenplads på ligaens topscorerliste, men den nordsjællandske bomber tror på, at han kan nå at indhente FC Københavns målkonge Robert Skov.

Begge spillere kom på scoringstavlen, da FCN og FCK søndag spillede 2-2, og dermed er Skov Olsen fortsat fem scoringer efter sin navnebror fra FCK, som har scoret 23 gange.

Skov Olsen tror dog på, at han kan indhente sin holdkammerat fra U21-landsholdet.

- Det er en motivation at prøve at følge med ham. Jeg er glad for, at jeg fik lavet en i denne kamp, men er samtidig rigtig utilfreds med, at jeg ikke fik scoret en mere, og at vi ikke vandt, siger FCN-angriberen.

- Selvfølgelig tænker jeg over topscorertitlen, når jeg kigger på listen, men jeg prøver bare at score mål i alle kampene, så vi vinder dem.

Der var tæt på 100 talentspejdere på plads i Farum til kampen, og mange menes at have holdt øje med især de to spidser.

Trods interessen fra udenlandske klubber har Andreas Skov Olsen ikke travlt med at komme væk fra klubben.

- Der er jo nok nogle enkelte, der kigger på mig, men jeg tænker ikke over det, siger FCN-angriberen.

- Jeg vil køre denne sæson færdig, og så må jeg se, om jeg forlænger med FCN, eller hvad jeg gør. Jeg har det rigtig godt her og har stadig meget at lære.

- Jeg er kun 19 år og har ikke travlt med at komme ud, men en eller anden dag vil jeg gerne prøve mig selv af.

Andreas Skov Olsen har en klar prioritet, når og hvis han en dag skal vælge sig en ny klub.

- Jeg vil til et sted, hvor jeg spiller. Jeg vil ikke et sted hen, hvor jeg måske tjener en fin løn, men samtidig får splinter i røven.

- Jeg vil spille og udvikle mig, og jeg tager gerne et lavere skridt først for at kunne komme helt op i toppen senere, siger Skov Olsen.

19-årige Skov Olsen tangerede i kampen mod FCK rekorden for flest superligamål af en teenager. Han har scoret 18 gange.