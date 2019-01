De regerende mestre fra FC Midtjylland har tirsdag købt midtbanespilleren Evander fri af den brasilianske klub Vasco da Gama.

Samtidig har superligaklubben indgået en femårig kontrakt med 20-årige Evander, der kom til FCM i sommer på en lejeaftale.

Sportschef Svend Graversen er godt tilfreds med, at Evander nu bliver i klubben.

- Det er en fantastisk signing for FC Midtjylland, og der skal lyde store roser til scoutingafdelingen for at finde ham, og til trænerstaben for at integrere Evander i klubben og på holdet, siger Svend Graversen til klubbens hjemmeside.

Selv om Evander har imponeret med tre scoringer i 12 kampe i sine første seks måneder i FCM, så er der fortsat et stort udviklingspotentiale i brasilianeren.

- Der er stadig arbejde, der skal gøres i forhold til Evanders fodboldmæssige udvikling, men potentialet er enormt stort samt spændende, og det er helt unikt, at vi har tilknyttet en så dygtig fodboldspiller, siger Svend Graversen.