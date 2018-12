FC København udlejer ung back til Vendsyssel

Superligaens førerhold, FC København, udlejer den unge højreback Mads Roerslev til Vendsyssel i resten af sæsonen.

Det oplyser FCK på sin hjemmeside.

Klubben pointerer, at man fortsat tror på ham, men at han får svært ved at få spilletid i foråret, da man har hentet Guillermo Varela og i forvejen råder over Peter Ankersen.

- Han er lidt fanget bag Peter Ankersen, der har været utroligt stærk og stabil hele efteråret, og derfor har Mads ikke fået så mange minutter i kamp, som han har brug for med henblik på udvikling, siger træner Ståle Solbakken.

- Med købet af Guillermo Varela er vi nu dækket meget stærkt ind, så snart han er klar, og det giver os muligheden for at give Mads noget erfaring og spilletid på højt niveau i Vendsyssel, hvor vi selvfølgelig vil følge ham tæt.

Den 19-årige Roerslev ser frem til mere spilletid.

- Jeg er stolt over og glad for at spille i FCK, hvor jeg træner med fantastiske spillere, men jeg har brug for at spille nogle flere minutter i kampe på højeste niveau, siger Mads Roerslev.

Oprykkeren Vendsyssel, der overvintrer som nummer 12 i Superligaen, ser stort potentiale i Roerslev.

- Han har særligt offensivt nogle åbenlyse spidskompetencer med en god spilintelligens, teknik og en skarp indlægsfod, som vi glæder os til at få glæde af, siger træner Jens Berthel Askou i en pressemeddelelse.

- Samtidigt er han en ung mand, som tager sit talent særdeles seriøst, hvilket passer rigtigt godt ind i vores kultur i Vendsyssel FF.

I første omgang skal Mads Roerslev med U21-landsholdet til Mexico i starten af januar, hvorfor han først støder til Vendsyssels trup på træningslejren i Tyrkiet 20. januar, oplyser klubben.