FC København-stopper: Farums kunstgræs er en skændsel

FC København spillede søndag 2-2 ude mod FC Nordsjælland i Superligaen, og dermed er holdet uden sejr i de seneste ti udekampe mod FCN.

Efter kampen var FCK-lejren alt andet end tilfreds med underlaget i Right to Dream Park, som for flere år siden fik anlagt kunstgræs.

Forsvarsprofilen Andreas Bjelland, som har en fortid i FC Nordsjælland, revser underlaget i Farum.

- Fodbold skal spilles på græs, og det er tæt på at være en skændsel, for det er en virkelig dårlig bane, siger Bjelland.

- Et hold, som spiller på kunst hver dag, bør nærmest vinde hver eneste kamp, for det er en kæmpe fordel. Det hører ikke til i fodbold.

- FCN ved godt, at de har en helt klar fordel i at spille heroppe. Der er kæmpe forskel på at møde dem i Parken og her. De kender underlaget og kan spille meget hurtigere.

FCK-træner Ståle Solbakken er enig med Bjelland.

- Det er en anden idræt at spille fodbold på denne bane, siger Solbakken.

- Begge hold spillede en god kamp, men der er en grund til, at man rundt omkring i verden forbyder baner som disse.

Offensivprofilen Viktor Fischer forklarer, at det er ekstra svært at møde FCN på udebane.

- Det er meget anderledes at spille derinde. Det er svært at spille mod FCN, som er så dygtige til at spille på det underlag, og det giver dem en markant fordel.

- Alle hold har det svært her, når de er så gode til at spille på denne bane, forklarer Fischer.

FC Nordsjællands målscorer til 2-1 i kampen, Andreas Skov Olsen, erkender, at FCN har en fordel i hjemmekampene - men påpeger, at andre hold også har en fordel, når de spiller på hjemmebane.

- Der kan måske været noget om, at det er en fordel, da modstanderen ikke er vant til kunstgræs, men jeg synes ikke, det kan bruges som en undskyldning.

- Vi kommer også ud og spiller på baner, som er pivringe, når vi er på udebane, og det må man jo bare vænne sig til.

- Det er måske en lille fordel, men så har de en fordel, når vi kommer på besøg hos dem, siger Skov Olsen.

FC København vandt senest i Farum i 2013.