FC København indleder titelforsvar ude mod OB

FC København, der vandt det danske mesterskab i maj, åbner den kommende sæson i Superligaen mod OB.

Der kom onsdag program for grundspillets 26 spillerunder i Superligaen, og FCK indleder holdets titelforsvar med en kamp ude mod OB.

Superligaen sparkes i gang i weekenden 12.-15. juli.

Første spillerunde byder desuden på et opgør mellem sølvvinderne fra FC Midtjylland og bronzevinderne fra Esbjerg. Den kamp spilles i Herning.

De to oprykkere bliver budt velkommen tilbage til Superligaen med opgørene Lyngby-AaB og Brøndby-Silkeborg.

Grundspillet har 20 spillerunder i efteråret 2019. De seks sidste runder afvikles i starten af foråret 2020, hvor de bedste klubber skal kæmpe om at komme i mesterskabsspillet.

Der vil også blive hård kamp for at undgå nedrykning. I den kommende sæson vil tre klubber rykke ned fra Superligaen, som skal skæres ned fra 14 til 12 hold.

I løbet af efteråret vil der som vanligt være interesse for at se dansk fodbolds største derby mellem FCK og Brøndby.

I spillerunde 12 tager Brøndby imod ærkerivalen, mens runde 18 byder på en kamp mellem de to rivaler i Parken.

I runde 12 er programmet kuriøst nok sammensat, så flere lokalrivaler tørner sammen i kampene Randers FC-AGF, FC Nordsjælland-Lyngby, Hobro-AaB, Esbjerg-Sønderjyske og Silkeborg-FCM.

Hele første spillerunde, som spilles i dagene fra 12. juli til 15. juli, kan ses her:

Sønderjyske - Randers.

FC Midtjylland - Esbjerg.

Brøndby - Silkeborg.

OB - FC København.

AC Horsens - FC Nordsjælland.

Hobro - AGF.

Lyngby - AaB.

De præcise kamptidspunkter for de første runder af grundspillet forventes at komme på plads indenfor to uger.