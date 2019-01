FC København har købsaftale på plads med kroatisk talent

21-årige Robert Mudrazija er på vej til FCK's træningslejr i Dubai for at gennemgå et lægetjek.

Superligaklubben FC København får efter alt at dømme kroatisk blod i førsteholdstruppen.

Mandag meddeler FCK på sin hjemmeside, at klubben er nået til enighed med kroatiske NK Osijek om et køb af midtbanespilleren Robert Mudrazija.

Den kroatiske U21-landsholdsspiller skal igennem et lægetjek, før han skriver under med FCK. Derfor er han nu på vej til Dubai for at få ordnet lægetjekket og få forhandlet sine personlige betingelser på plads.

I denne sæson har han scoret et mål i 11 kampe i Kroatiens bedste række.

I sidste uge skrev B.T., at NK Osijek krævede tre millioner euro for at slippe Mudrazija, men at FCK ikke var villig til at betale så meget og forsøgte at forhandle prisen ned.

Tidligere i vinterens transfervindue har FCK sikret sig den uruguayanske højre back Guillermo Varela.