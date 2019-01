FC København får også i næste sæson glæde af angriberen Dame N'Doye.

Fredag har klubben forlænget kontrakten med den 33-årige senegaleser, så hans aftale løber til og med juni 2020. Det er et år længere end hans tidligere kontrakt.

FCK offentliggjorde forlængelsen ved et fanarrangement fredag aften, hvor fansene kunne se N'Doye sætte sin underskrift på en ny kontrakt, inden han gav hånd til manager Ståle Solbakken.

- Ståle viste mig et spændende projekt, da jeg kom tilbage, og jeg kan ikke forlade klubben nu, siger Dame N'Doye.

Dame N'Doye vendte tilbage til FCK i sommer, hvor han var udset til en reserverolle i skyggen af det dyre millionindkøb Kenan Kodro. Hurtigt viste N'Doye sig at være farligere, og han blev modsat Kodro en af Ståle Solbakkens foretrukne i efteråret.

I Superligaen scorede N'Doye 12 gange i 20 kampe, og det var mere, end Solbakken havde regnet med, da han hentede angriberen tilbage til København på en fri transfer.

- Vi vidste, at han havde kontraktudløb i sommer, og da han begyndte at sende mig videoer i bar overkrop, vidste vi, at han var meget fit.

- Det eneste, vi var bekymrede for, var, om han havde glemt, hvordan man scorer mål, fordi han havde spillet som kantspiller, siger Ståle Solbakken.

Dame N'Doye spillede også i FCK fra 2009 til 2012, inden han blev solgt til Lokomotiv Moskva.

Siden nåede han også at spille for Hull, Trabzonspor og Sunderland, inden han vendte retur til København.

FCK forlængede fredag også kontrakten med den 19-årige angriber Jonas Wind, så den løber frem til udgangen af 2023.

- Jeg tror, at jeg har en lang fremtid i klubben. Jeg vil gerne være her i mange år fremover og vinde mange mesterskaber og spille i europæiske gruppespil, siger Jonas Wind.

Den unge angriber har scoret tre mål i seks superligakampe i denne sæson.