FC København forlænger med Boilesen frem til 2023

FC København forlængede onsdag kontrakten med backen Nicolai Boilesen, så samarbejdet nu løber frem til sommeren 2023.

Den tidligere aftale løb kun til sommeren 2020.

- Da Nicolai kom til København, havde vi en opgave i at opbygge ham fysisk og få ham gjort til en spiller, der kan spille mange kampe på højt niveau hver sæson.

- Den opgave fik vi sammen løst, og han har de seneste sæsoner været en meget stabil og stærk spiller for os, siger FCK-træner Ståle Solbakken til fodboldklubbens hjemmeside.

- Han har nogle andre kvaliteter, end andre FCK-backs har haft, med sin stærke teknik, blik for spillet og gode afleveringsevner. Han er utroligt rolig med bolden og et godt kort offensivt for os.

- Samtidig har han i sin tid her bygget på defensivt, og vi er meget glade for at have ham på holdet fremadrettet også, siger nordmanden.

Boilesen ser frem til at bidrage endnu mere for FCK.

- Det er en rigtigt god løsning for mig, at vi er blevet enige om at forlænge aftalen. Jeg er utroligt glad for at være i klubben og har fået bygget mig selv op som spiller igen her.

- Da jeg kom til København, sagde jeg, at jeg ikke så FCK som et skridt ned i forhold til at spille i en udenlandsk klub, og det har jeg kun fået bekræftet.

- Vi er med på internationalt niveau, og ambitionerne er store i klubben, siger Boilesen.

Tirsdag forlængede FCK også kontrakten med Rasmus Falk. Både Boilesen og Falk er to vigtige spillere for klubben, mener Solbakken.

- De bidrager først og fremmest med deres kvaliteter som fodboldspillere, men også uden for banen er de vigtige for os, fordi de begge er meget ambitiøse og ærgerrige.

- Det er godt for os, at vi har ro på deres fremtid, og så vil vi sammen med dem arbejde videre med at udvikle dem endnu mere som ledere omkring holdet, siger Solbakken.

Boilesen kom til FCK fra hollandske Ajax i sommeren 2016 og har siden spillet 82 kampe for klubben. Han har også spillet 17 landskampe for Danmark.