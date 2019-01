FAKTA: Nøglepunkter i badmintonstrid

Badminton Danmark udtog tirsdag truppen til EM for blandede hold på hjemmebane i februar.

Det markerede første udtagelse siden afslutningen på den langstrakte konflikt mellem forbund og spillere om en ny landsholdsaftale, som søndag endelig landede en aftale.

Her er et overblik over forløbet i konflikten:

* Badmintonkonflikten bundede i uenigheder mellem Badminton Danmark (BD) og Spillerforeningen (badminton) om eliteaftalen for de 30 elitespillere, der træner hos BD, får økonomisk støtte af BD og sendes til landsholdsturneringer af BD.

* Den oprindelige eliteaftale kan dateres tilbage til 2013. I 2016 blev parterne enige om at forlænge aftalen, selv om det stod klart for begge parter, at man var uenig på flere punkter.

* BD og Spillerforeningen (badminton) havde siden aftalen i 2016 forsøgt at forhandle sig frem til en aftale, som begge parter kunne acceptere. Det lykkedes ikke. Derfor opsagde BD aftalen i september 2018. Aftalen var i en opsigelsesperiode indtil 30. november.

* 29. november meldte forbundet ud, at parterne ikke nåede at lande en ny aftale inden 30. november, hvorfor det var en realitet, at spillerne ikke længere kunne træne på elitecentret i Brøndby, gøre brug af trænere og specialister eller spille på landsholdet.

* Ifølge forbundet var der flere nøglepunkter i striden. Blandt andet spillernes rettigheder og forpligtigelser i forhold til aftalens kommercielle bestemmelser, hvilket mindede meget om konflikten mellem fodboldlandsholdet og Dansk Boldspil-Union (DBU) tidligere på året.

* Spillerforeningens direktør, Mads Øland, spillede akkurat som i konflikten mellem fodboldlandsholdet og DBU en vigtig rolle i forhandlingerne i badmintonkonflikten.

* 6. december meldte badmintonforbundet ud, at man havde afbrudt forhandlingerne om en ny aftale på grund af manglende tillid til Spillerforeningens Mads Øland.

* Forbundet skrev samtidig, at det var klar til at genopbygge eliteprogrammet, hvis det ikke lykkedes at komme i mål med en aftale. "Det tager muligvis flere år, men det er en omkostning, vi er parate til at betale for at sikre det unikke danske eliteprogram", skrev BD.

* 7. januar meddelte BD, at da man ikke var i stand til at lave en kollektiv aftale, havde man sendt enslydende tilbud om individuelle aftaler til alle spillerne. 25. januar var sat som deadline for en underskrevet aftale, hvis den enkelt spiller ville være en del af forbundets eliteprogram det næste halve år.

* 9. januar brød Danmarks for tiden bedste damesingle, Mia Blichfeldt, med kollektivet og underskrev en individuel aftale med BD, mens alle øvrige spillere nægtede.

* 27. januar nåede BD og spillerne frem til en ny fælles aftale, således at alle de største spillere igen er at finde under vingerne på landstrænerne på elitetræningen i Brøndby.

* BD slog dog fast, at det ikke er Danske Elitesportsudøveres Forening (DEF), altså Spillerforeningen, som er aftalepartner i den nye aftale. I stedet har spillerne oprettet en ny Badminton Spillerforening, som den kollektive aftale er indgået med. Her kan spillerne vælge, om de vil være en del af den, eller om de vil lave en individuel aftale med enslydende betingelser.

* 29. januar udtog BD så truppen til EM for blandede hold, der skal spilles fra 13.-17. februar i Frederiksberg Hallerne. Danmark er forsvarende mester.