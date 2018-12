FAKTA: Nøglepunkter i badmintonstrid

* Badmintonkonflikten bunder i uenigheder mellem Badminton Danmark (BD) og Spillerforeningen (badminton) om eliteaftalen for de 30 elitespillere, der træner hos BD, får økonomisk støtte af BD og sendes til landsholdsturneringer af BD.

* Den oprindelige eliteaftale kan dateres tilbage til 2013. I 2016 blev parterne enige om at forlænge aftalen, selv om det stod klart for begge parter, at man var uenig på flere punkter.

* BD og Spillerforeningen (badminton) har siden aftalen i 2016 forsøgt at forhandle sig frem til en aftale, som begge parter kunne acceptere. Det er ikke lykkedes. Derfor opsagde BD aftalen i september 2018. Aftalen var i en opsigelsesperiode indtil 30. november.

* 29. november meldte forbundet ud, at parterne ikke nåede at lande en ny aftale inden 30. november, hvorfor det er en realitet, at spillerne ikke længere kan træne på elitecentret i Brøndby, gøre brug af trænere og specialister eller spille på landsholdet.

* Ifølge forbundet er der flere nøglepunkter i striden. Blandt andet spillernes rettigheder og forpligtigelser i forhold til aftalens kommercielle bestemmelser og hele præmissen for deltagelse på det Nationale Elite Træningscenter i Brøndby, det tilhørende eliteprogram og dermed udtagelse til landsholdet.

* Forhandlingerne synes på det kommercielle punkt at kunne sammenlignes med dem, der tidligere på efteråret stod på mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og landsholdsspillerne, hvor de kommercielle rettigheder var et stort stridspunkt.

* Spillerforeningens direktør, Mads Øland, spiller akkurat som i konflikten mellem fodboldlandsholdet og DBU en vigtig rolle i forhandlingerne i badmintonkonflikten.

* 6. december melder forbundet ud, at man har afbrudt forhandlingerne om en ny aftale på grund af manglende tillid til Spillerforeningens Mads Øland.

* Forbundet skriver samtidig, at det er klar til at genopbygge eliteprogrammet, hvis det ikke lykkes at komme i mål med en aftale. "Det tager muligvis flere år, men det er en omkostning, vi er parate til at betale for at sikre det unikke danske eliteprogram", skriver BD.