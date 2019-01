Everton får opmuntring med sejr efter kriseperiode

Krisen kradsede inden, men Everton fik tanket selvtillid med tre point og en 2-0-sejr over Bournemouth.

Everton mødte op med en enkelt sejr i de seneste otte kampe i Premier League, da Bournemouth søndag var på besøg.

Klubben investerede massivt i sommer med håbet om at kunne udfordre top-6 i ligaen, men det har haltet noget på det seneste.

Søndag var der så noget at juble over igen, da Everton efter to liganederlag i træk slog Bournemouth 2-0 på hjemmebane.

Sejren placerer Everton som nummer ti med 30 point og otte point op til Manchester United på sjettepladsen, inden United senere søndag møder Tottenham på udebane.

Gæsterne var ellers dominerende i store dele af første halvleg, og David Brooks var igennem og sendte bolden forbi Everton-keeper Jordan Pickford.

Den engelske landsholdsmålmand kunne dog se den ene stolpe redde situationen for hjemmeholdet.

Everton-angriber Richarlison var stort set anonym i den første halve time med få boldberøringer, og Everton havde ikke en afslutning på mål i perioden.

Den første afslutning kom efter 30 minutter, da midtbanespilleren Bernard forsøgte et hovedstød, som gik langt forbi målrammen.

Everton kom dog bedre med i halvlegens sidste kvarter, og Michael Keane havde et hovedstød, der snittede overliggeren.

Anden halvleg blev indledt hektisk i begge ender med muligheder til Richarlison og Brooks i den anden ende.

Efter en times spil kom belønningen så til hjemmeholdet. Lucas Digne sendte bolden ind til Kurt Zouma, som headede Everton foran 1-0.

Andre Gomes legede med ilden med et gult kort i forvejen, da han væltede ind i Steve Cook, men portugiseren slap med skrækken.

Richarlison hamrede bolden over mål efter 82. minutter, og Everton sled og slæbte for at hive de vigtige point i land i slutfasen.

Fem minutter inde i overtiden lukkede Dominic Calvert-Lewin så kampen med sin scoring til 2-0, og manager Marco da Silva kunne juble på sidelinjen.