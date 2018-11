Eventuel ny GOG-kamp mod KIF må vente indtil marts

Eksperter vurderer over for Sport Fyn, at det vil vare mellem to og fire uger, før DIF melder en endelig afgørelse ud i sagen om en eventuel ny kamp mellem KIF Kolding og GOG.

Håndbold: Det bliver nu "sportens højesteret" - Appelinstansen under Danmarks Idrætsforbund (DIF) - der skal afgøre, om GOG og KIF Kolding skal ud i en ny kamp, der skal erstatte det uafgjorte opgør - 23-23 - i Kolding, 20. oktober.

Fredag meddelte GOG således, at det sender sagen videre til DIF - og dermed ud af håndboldforbundets (DHF's) regi. De to instanser under DHF er kommet med forskellige afgørelser. Disciplinærinstansen gav GOG ret og dømte "ny kamp", mens Appelinstansen erklærede kampen den 20. oktober - og dens uafgjorte resultat - for gældende.

Eksperter vurderer over for Sport Fyn, at det vil tage Appelinstansen under DIF mellem to og fire uger at træffe den endelige afgørelse, og under alle omstændigheder vil der være lange udsigter til en eventuel ny kamp. Efter ligapausen i januar på grund af VM har GOG således et intenst program med liga og EHF Cuppens gruppespil.

- Jeg vil vurdere, at vi skal hen til uge 10/11 (i starten af marts, red.), før sådan en kamp kan placeres, lyder det fra direktør Kasper Jørgensen.