European Tour suspenderer Olesen efter tiltale om vold

Den danske golfstjerne Thorbjørn Olesen er blevet suspenderet af European Tour.

Det oplyser en talsperson fra European Tour til TV2 Sport, efter at danskeren er blevet tiltalt for vold og seksuelt overgreb på en flytur fra Memphis til London i sidste uge.

Olesen er desuden tiltalt for at have været fuld under flyveturen.

- Thorbjørn Olesen er blevet suspenderet fra European Tour indtil udfaldet af retssagen.

- Da det fortsat er en igangværende sag, kan vi i øjeblikket ikke komme med yderligere kommentarer, siger talsmanden til TV2 Sport.

Mandag besluttede engelsk politi at tiltale danskeren, der skal møde i retten 21. august.

Den 29-årige golfspiller blev anholdt mandag 29. juli i London-lufthavnen Heathrow, da han ankom med et British Airways-fly fra USA.

Politiet ventede ifølge Jyllands-Posten ved gaten, da flyet ankom, og Olesen blev straks anholdt og derefter kørt direkte til afhøring.

Han blev senere løsladt, men efterfølgende blev der per brev rejst tiltale imod danskeren, der er bosiddende i London. Han skal møde op ved Uxbridge Magistrates' Court i London om 15 dage.

Thorbjørn Olesen havde inden flyturen deltaget i PGA Tour-turneringen WGC Invitational i Memphis, hvor han efter en dårlig sidste runde faldt ud af top-10 og sluttede som nummer 27.

PGA Touren tager også sagen alvorligt og kom allerede i sidste uge med en udtalelse om sagen.

- Det er nogle meget alvorlige og dybt foruroligende anklager. Selv om han ikke er medlem af PGA Touren, så er en sag af denne størrelse noget, vi tager meget alvorligt.

- Vi er i tæt kontakt med vores samarbejdspartner European Tour, og vi vil ikke komme med yderligere udtalelser, før vi får flere oplysninger fra myndighederne, lød det i udtalelsen.