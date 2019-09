Europas golfkvinder slår USA efter stærk slutspurt

USA manglede blot et halvt point for at genvinde Solheim Cup, men Europa fik stødt amerikanerne af tronen.

Europas bedste kvindelige golfspillere slog søndag USA i golfdysten Solheim Cup efter en imponerende slutspurt.

Europæerne vandt duellen mod USA's forsvarende mestre på Glenagles-banen i Skotland med 14,5-13,5.

Stillingen var helt lige inden søndagens 12 singler, hvor amerikanerne til sidst så ud til at tage sejren.

Nelly Korda bragte USA foran med 12-11, da hun slog Caroline Masson, og føringen blev kort efter udbygget til 13,5-11,5, da Lizette Salas slog Europas Anne Van Dam.

Nu manglede amerikanerne blot et halvt point for at genvinde titlen, da den forsvarende mester kan nøjes med 14 af de 28 point, der bliver kæmpet om i Solheim Cup.

Udfordreren skal have minimum 14,5 point for at støde mesteren af tronen.

Svenske Anna Nordqvist sørgede for at holde liv i håbet om en europæisk sejr, da hun reducerede til 12,5-13,5 ved at slå Morgan Pressel.

Engelske Bronte Law udlignede til 13,5-13,5 ved at slå USA's Ally McDonald, og nu kunne alt ske.

Efter sejre til USA i de to seneste udgaver af Solheim Cup i 2015 og 2017 tog norske Suzann Pettersen trofæet tilbage til Europa, da hun i dagens sidste single slog USA's Marina Alex med et enkelt slag.

Solheim bliver afholdt hvert andet år og kvindernes pendant til Ryder Cup på herresiden.

Der var ingen danskere med på Europas hold i dette års udgave af turneringen.