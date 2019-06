Euforisk Magnussen: Jeg ved ikke hvor det kom fra

Det var en næsten mundlam Kevin Magnussen, der efter kvalifikationen til søndagens Formel 1-grandprix i Østrig blev bedt om at forholde sig til, at han havde sat femtebedste tid.

- Jeg ved ikke, hvor det kom fra, men det var fedt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, siger en nærmest uforstående Magnussen til TV3+ med et kæmpe smil på læben.

Haas-køreren må på grund af en placeringsstraf for en skiftet gearkasse starte som nummer ti søndag, men femtepladsen i lørdagens kvalifikation falder på et tørt sted.

Magnussen og resten af Haas har i det meste af sæsonen kæmpet med at få fart i dækkene, og danskeren kalder lørdagens resultat for et stort løft for holdet efter en række skuffende løb.

- Nu må vi se, hvad der sker i morgen (søndag, red.), men det her er en god dag, siger Kevin Magnussen til TV3+.

Femtepladsen er danskerens bedste kvalifikationsresultat indtil videre i 2019.

Søndagens grandprix er sæsonens niende og køres på Red Bull Ring i østrigske Spielberg.

Kevin Magnussen ligger efter de otte første løb på 11.-pladsen i VM-stillingen med 14 point.