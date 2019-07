Etapevinder hylder styrtet Tour-dansker: Skylder ham sejren

Den nye mand i Tour de Frances gule førertrøje, franskmanden Julian Alaphilippe (Quick-Step), har den danske holdkammerat Kasper Asgreen i sine tanker efter sin sejr på 3. etape.

Asgreen leverede et godt forarbejde for Alaphilippe, men den 24-årige dansker styrtede på de sidste kilometer, da han ramte en midterhelle på vejen.

- Mine tanker går til ham. Det berører mig, og jeg håber, at han er okay, siger franskmanden.

- Han gjorde et enormt stykke arbejde både i dag og i holdtidskørslen søndag. Jeg skylder ham min sejr, og jeg håber på gode nyheder, siger Julian Alaphilippe.

Kasper Asgreen kom på benene igen efter sit styrt og gennemførte etapen.

Efterfølgende er danskeren blevet fragtet til hospitalet for at blive undersøgt nærmere. Det er derfor uvist, om han kommer til start på tirsdagens 4. etape.

Asgreens uheld står i skærende kontrast til den glæde, som Julian Alaphilippe fik skabt blandt sine franske landsmænd, da han vandt etapen efter 15 kilometers solokørsel.

Den 27-årige Quick-Step-kaptajn havde på forhånd udset sig den kuperede 3. etape, hvor han vidste, at han havde en god chance for at vinde med sit karakteristiske ryk.

- Jeg gjorde nøjagtig, som jeg havde planlagt. Når noget virker, så skal man nyde det.

- At vinde sådan her er den bedste måde, jeg kan begynde denne Tour. Muligheden kom helt af sig selv, og jeg skulle bare gribe den, siger han til AP.