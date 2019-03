Et sus fra de gode, gamle dage

GOG har før spillet lokalopgør med høj intensitet. Som her, hvor GOG møder hedengangne HC Fyn, der var et behjertet og ambitiøst forsøg på at samle eliten i Faaborg og Odense til et fremstød mod Ligaen. Det er eks-landsholdsprofilen Lars Krogh Jeppesen, der i blåt i 2011 prøver at holde ungdommens skarpe linje i forsvaret mod en af GOG's unge løver. Foto: Michael Bager